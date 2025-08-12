Segundo detenido por el robo de piezas de bronce del cementerio del Palau d'Anglesola

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes a un hombre de 31 años como presunto autor del hurto de varios elementos funerarios del cementerio del Palau d'Anglesola. Se trata de la pareja de una mujer de 22 años que ya fue arrestada hace una semana por los mismos hechos, que tuvieron lugar el 1 de agosto pasado por la noche.

Según la policía catalana, el hombre, con hasta 13 antecedentes, habría sido escondido en una casa de Mollerussa, donde se lo ha localizado este martes y donde se ha montado un dispositivo para detenerlo.

Los dos habrían arrancado cruces, medallones y otros elementos de bronce de las lápidas y los habrían llevado a un centro de reciclaje de Mollerussa. Se calcula que el valor de mercado y su instalación rondaría los 4.300 euros.