SUCCESSOS
Arrestada una veïna del Palau pels robatoris al cementiri
Els Mossos van detenir dimarts una jove de 22 anys per robar elements de bronze de làpides del cementiri del Palau d’Anglesola. A més, els agents busquen un segon sospitós, parella de l’arrestada, un home de 31 anys. Tots dos són veïns del municipi i compten amb múltiples antecedents.
Com va avançar SEGRE, l’ajuntament del Palau d’Anglesola va denunciar el robatori en almenys una desena de làpides, que haurien tingut lloc la nit de divendres passat. Els lladres havien sostret creus, figures d’àngels, coloms, retaules i altres ornaments.
Dilluns al matí agents de la comissaria de Mollerussa van iniciar una recerca per diferents punts de compra de metalls de la comarca i van poder localitzar els elements sostrets en una deixalleria de Mollerussa. Es van recuperar diverses peces, que havia portat poques hores abans una parella, amb un pes total d’uns 80 quilos i un valor de 4.300 euros. Així mateix, gràcies a la col·laboració ciutadana, es va aconseguir contactar i rebre vuit denúncies per furt.
Els venedors dels objectes serien dos persones conegudes policialment per múltiples incidents i antecedents anteriors. Els Mossos van arrestar la dona dimarts al migdia, i continuen la recerca de l’home. L’ajuntament del Palau va agrair l’actuació policial.