Cinco rutas turísticas para conocer los encantos del Pla

El consell del Pla d’Urgell ha sacado a licitación la elaboración y difusión de una campaña turística para dar a conocer cinco rutas para descubrir la comarca desde diferentes perspectivas. Es un proyecto que se enmarca en el plan estratégico que busca potenciar la zona como destino turístico de proximidad, auténtico y diversificado, implicando a la población local como protagonista de las experiencias de los visitantes.

La campaña ha salido a concurso por 26.697 euros y plantea un recorrido a través de cinco itinerarios temáticos que combinan historia, patrimonio, estilo de vida, creatividad, naturaleza y movilidad sostenible. El primer itinerario, Conócenos, está dedicado a la historia, el agua y el patrimonio, con paradas en enclaves como el Clot del Dimoni, el Tossal de les Tenalles, las trincheras y búnkeres de Torregrossa o la Casa Canal. El segundo, Vive como uno de los nuestros, propone experimentar la calidad de vida local a través de paseos por caminos rurales, desayunos de tenedor, productos de proximidad y visitas a agrotiendas y restaurantes. La tercera propuesta tiene como lema ¿Eres un artista? y recorre la Enciclopedia Mural de Ivars d’Urgell, el Museu de Vestits de Paper de Mollerussa, murales urbanos y espacios creativos como Cal Sant o Cal Bufalà. El cuarto, ¿Quieres desconectar?, invita a descubrir el Estany d’Ivars i Vila-sana, el Castell de Barbens o el Tossal de les Sogues. Finalmente, la ruta Si vienes en bici ofrece rutas accesibles e incluyen los pump tracks de Miralcamp, Golmés y Castellnou.

La campaña integrará acciones presenciales y digitales con material gráfico y audiovisual, así como la creación de juegos o talleres.