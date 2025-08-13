Detenido un camionero de Lleida por un adelantamiento temerario

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un camionero de Lleida, de 62 años, fue detenido el pasado 6 de agosto por hacer un adelantamiento temerario en la carretera A-138, en el término oscense de El Grado. Los hechos tuvieron lugar el 1 de agosto, cuando el chófer de un vehículo articulado hizo un adelantamiento por su carril izquierdo de forma antirreglamentaria a otro camión, en un tramo de visibilidad reducida. Mientras hacía esta maniobra, circulando por el carril izquierdo en sentido contrario, se aproximaba otro vehículo, obligando a su conductor a frenar de forma brusca y esquivarlo en el borde derecho de la calzada para evitar la colisión frontal entre ambos. El conductor perjudicado puso los hechos en conocimiento del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca y aportó imágenes grabadas desde su vehículo. Los agentes pudieron identificar al supuesto autor de los hechos, que fue detenido por un delito contra la seguridad vial. Las diligencias se entregaron al Juzgado de Instrucción de guardia de Barbastro.