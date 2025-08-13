Dos detenidas por robar joyas de casas donde trabajaban en Juneda y Mollerussa

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 8 de agosto en Lleida a una mujer de 56 años por un delito de hurto. Los hechos se remontan en los meses de diciembre y enero pasados, cuando una vecina de Juneda tuvo que contratar los servicios de una empresa de asistencia a domicilio de la capital del Segrià. Esta envió a varias cuidadoras al domicilio con el fin de cubrir los diferentes horarios y ayudar a la demandante.

Uno de los días la denunciante descubrió que le faltaban unas joyas que tenía guardadas y sospechó de alguna de las cuidadoras. Seguidamente puso los hechos en conocimiento del Mossos, los cuales abrieron una investigación. Fruto de las indagaciones se descubrió que una de las trabajadoras había vendido dos lotes de joyas en una tienda de compraventa de oro. Posteriormente se comprobó que se trataba de las joyas denunciadas como sustraídas y los mossos detuvieron a la cuidadora. Esta pasó el día siguiente de la detención a disposición judicial a Lleida.

En otro caso, los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes a una mujer de 57 años, como presunta autora de otro delito de hurto. Los hechos se remontan a finales del año 2023, cuando la detenida trabajaba limpiando el domicilio de una vecina de Mollerussa.

La propietaria se dio cuenta de que le faltaban joyas y dinero que guardaba en el armario de una de las habitaciones y le puso una trampa a la señora de la limpieza. Cuando esta quedó descubierta, le pidió a la propietaria que no la denunciara, con la promesa que le iría devolviendo todo lo que había hurtado. Finalmente, cansada de falsas promesas, la propietaria se decidió a denunciar el hecho y aportar las diferentes pruebas que tenía. Los investigadores detuvieron este martes a la presunta autora del hurto en Mollerussa y esta mañana ha pasado a disposición judicial a Lleida.