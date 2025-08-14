Agricultura subvencionará la contratación de cazadores profesionales de conejos al 80%

Los tractores se concentraron en la rotonda de la Plaza Catalunya, en el centro de La Seu. - C.SANS

La conselleria de Agricultura financiará hasta el 80% del coste de contratación de profesionales y empresas de control de fauna para la captura de conejos. La ayuda, con un límite de 50.000 euros por beneficiario, se incluirá en el paquete de subvenciones para hacer frente a la superpoblación de conejos en la demarcación de Lleida, y en el marco del Plan de control de la especie, cuyas bases publicará en breve el departamento que dirige Òscar Ordeig.

Esos servicios, para los que los guardas rurales se habilitan como guardas de caza, se ofrecen de manera general a los cotos y tienen como objetivo la vigilancia de instalaciones agrícolas y el control de la fauna cinegética, explicaron fuentes de la conselleria. La medida alcanzará a los servicios de empresas y de profesionales independientes que ya prestan servicio en zonas urbanas en la captura de jabalíes, de palomos y de especies exóticas.

El paquete de ayudas incluirá otra línea dirigida a financiar la adquisición de cartuchos del calibre 12 para el control, exclusivamente, del conejo de bosque. En este caso, y con una limitación de 1.000 euros por beneficiario, la subvención alcanzará el 50% del valor de la munición si se trata de perdigones de plomo y del 75% si no incluyen ese metal, que normalmente se sustituye por el acero.

La retirada paultina de la munición de plomo es uno de los objetivos ambientales de la UE, que tiene previsto implementar su prohibición en un plazo de tres años.

Las bases que prepara Agricultura incluirán otros dos bloques de subvenciones.

Uno de ellos estará destinado a la financiar hasta el 80% del coste, con un límite de 20.000 € por beneficiario, la compra de protectores para frutales, redes, cierres perimetrales y tendidos eléctricos para proteger los cultivos. La medida incluye el coste de instalación.

El otro, con topes del 50% y de 2.000 euros por beneficiario, cubrirá la adquisicion de dispositivos de visión nocturna para poder disparar a los conejos de noche. Hasta la fecha disponen de la autorización para utlizar ese tipo de dispositivos 825 personas en Catalunya, y el departamento espera que este año la adquieram 1.185.

La conselleria de Agricultura tiene previsto aprobar a lo largo del mes que viene un plan de control de la población de jabalí en el Pirineo de Lleida con el objetivo de reducir el riesgo de transmisión de la tuberculosis bovina.

Protestas contra la gestión de los daños de la fauna

naderos del Alt Urgell, del resto del Pirineo y de otros puntos de Catalunya protestaron ayer contra la gestión de los daños de la fauna. El colectivo, formado por un grupo de 6 tractores y 10 vehículos, iniciaron una marcha lenta desde el polígono de La Seu, en la N-260, hasta Anserall, ya en la carretera N-145 en dirección a Andorra, para exigir una gestión “más justa y eficiente” de la gestión que lleva a cabo el Govern. La movilización provocó retenciones de vehículos, aunque fueron poco significativas. Continuó dentro de la capital del Alt Urgell, y los manifestantes se concentraron en la plaza Catalunya, en pleno centro de la ciudad, donde leyeron un manifiesto. Laia Angrill, representante de Joves d’Unió de Pagesos, reclamó “planes de control para reducir las sobrepoblaciones, declarar la emergencia cinegética si no se cumplen los objetivos y unificar y ampliar los períodos de caza”. En el caso concreto de la gestión de la tuberculosis, dijo que “en el Pirineo hay un 14% de casos positivos”. “No podemos asumir que por un positivo en nuestro ganado, tengamos que sacrificarlo todo”, añadió la dirigente de UP.