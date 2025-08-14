Siete multas en la Ribera Salada, una por utilizar un hornillo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los Mossos denunciaron el pasado fin de semana a una persona por usar un hornillo en el entorno fluvial de la Ribera Salada, en el Solsonès, pese al alto riesgo de incendio. También detectaron seis vehículos por pistas que no estaban permitidas o que estaban mal aparcados, y levantaron dos actas por drogas. Por otra parte, los Rurales han intensificado la vigilancia contra la captura ilegal de fringílidos. En Les Borges, fueron denunciados dos individuos capturar siete aves protegidas.