A consulta el reglamento de acceso al núcleo antiguo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La implantación de cámaras de lectura de matrícula en los principales accesos al núcleo antiguo de Solsona, que está en fase de pruebas desde el pasado año, entrará en vigor a principios de 2026. El ayuntamiento somete hasta el 6 de septiembre a consulta la propuesta del reglamento que regulará las pilonas automáticas y cámaras de lectura de matrículas, con el fin de “ordenar la movilidad y pacificar el tránsito en el núcleo antiguo” con el control del acceso de vehículos fuera de los horarios comerciales, según explicó la edil de Gobernación, Esther Espluga. Las cámaras están instaladas en los portales del Castell y del Pont, en la entrada de la plaza de Palau desde Vall Calent y en las calles de la Regata y de Sant Pau, mientras que la recepción de las imágenes se centraliza en la comisaria de la Policía Local.

El nuevo sistema autorizará la entrada de vehículos únicamente con la lectura de la matrícula, que residentes y comerciantes deberán facilitar al consistorio. Podrán solicitar la autorización fuera del horario de apertura los residentes del núcleo antiguo, los propietarios o los que alquilan plazas de aparcamiento, entre otros.