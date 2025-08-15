Más autobuses para evitar colas de temporeros en Lleida

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El departamento de Territorio reforzó ayer la línea de bus entre Lleida y Massalcoreig, usada por muchos temporeros cada mañana para acudir a sus puestos de trabajo en pleno ecuador de la campaña agrícola. La demanda de este servicio, a cargo de la concesionaria Gamon, se ha intensificado esta última semana, especialmente entre Lleida y Aitona. Temporeros hacían horas de cola cada día para poder subir al vehículo y la falta de plazas se tradujo en tensiones e incluso forcejeos. Ante las quejas del servicio, el Govern ha reforzado las expediciones de salida a las 7.15 horas, de la línea que hace parada también en Alcarràs, el polígono de Torres de Segre, Soses, Aitona, Seròs y La Granja d'Escarp.