Cinco heridos en un accidente entre un coche y un camión en Tornabous

Cinco personas resultaron heridas este jueves por la tarde tras la coalición entre un turismo y un camión en la carretera C-53 a su paso por Tornabous. Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso a las 19.37 a través de una llamada al 112. Dos ambulancias del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) se trasladaron al lugar de los hechos para atender a los dos adultos y los tres menores que resultaron heridos en el siniestro. Todos ellos fueron trasladados al CAP de Tàrrega con heridas leves. Por su parte, los bomberos activaron cinco dotaciones y trabajaron haciendo diferentes maniobras para desvolcar el turismo.

Primera víctima de agosto

El miércoles se registró en Sanaüja la primera víctima mortal en las carreteras leridanas en el mes de agosto. El pasado julio se registraron diez víctimas.