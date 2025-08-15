El consell de la Segarra impulsa una bandera oficial para la comarca

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

La Segarra tendrá su primera bandera oficial. En el último pleno, celebrado el pasado 30 de julio, el consell aprobó por unanimidad la creación de la nueva enseña de la comarca. Según el presidente del ente comarcal, Ramon Augé, “es necesario para reforzar el sentimiento de identidad y pertenencia y hará visible la comarca en los actos públicos”. De hecho, la Segarra era de las pocas comarcas que no tenía ninguna bandera. Durante la sesión también se aprobó la creación de la Comissió Especial pel Dia de la Comarca, con representación de todos los partidos en el gobierno del consell. Será la encargada de proponer los actos y decidir las personas que se homenajearán por su trayectoria profesional y por su trabajo en favor de la Segarra. Este año la jornada estará centrada en la gastronomía y la alimentación, ya que formará parte de la campaña Per sucar-hi pa, impulsada desde el consell dentro de los actos de Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia.

También se aprobó la moción “Català per a tothom, a cada municipi”, por la universalización del acceso a la lengua catalana. Con esta adhesión, la institución se compromete a impulsar acciones para garantizar el acceso al aprendizaje y al uso del catalán en la comarca.