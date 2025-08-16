Llavorsí reivindica la importancia del sector primario en la gestión del territorio en el primer Festival Pirineu Pastor
El certamen se convierte en la antesala del 37.º concurso de perros pastores que prevé reunir a unas 3.000 personas
El municipio de Llavorsí (Pallars Sobirà) reivindica este sábado la importancia del sector primario en la gestión del territorio y el paisaje en la primera edición del Festival Pirineu Pastor. El acontecimiento toma el relevo de la Feria de la Oveja para poner en valor la figura del pastor y reconocer la tarea que engloba el ámbito del pasturaje. El acontecimiento cuenta con un programa de actividades como talleres, cuentacuentos, mesas redondas, charlas, conciertos y vermúes, así como un mercado de productos de proximidad y un espacio dedicado a los juegos infantiles. El certamen se convierte en la antesala del 37.º concurso de perros pastores que se celebra este domingo y que prevé reunir a unas 3.000 personas en el prado de la Coma.