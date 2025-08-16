Llavorsí reivindica la importancia del sector primario en la gestión del territorio en el primer Festival Pirineu Pastor

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El municipio de Llavorsí (Pallars Sobirà) reivindica este sábado la importancia del sector primario en la gestión del territorio y el paisaje en la primera edición del Festival Pirineu Pastor. El acontecimiento toma el relevo de la Feria de la Oveja para poner en valor la figura del pastor y reconocer la tarea que engloba el ámbito del pasturaje. El acontecimiento cuenta con un programa de actividades como talleres, cuentacuentos, mesas redondas, charlas, conciertos y vermúes, así como un mercado de productos de proximidad y un espacio dedicado a los juegos infantiles. El certamen se convierte en la antesala del 37.º concurso de perros pastores que se celebra este domingo y que prevé reunir a unas 3.000 personas en el prado de la Coma.