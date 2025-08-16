Más de quinientas personas y 25 paradas en la séptima FiraNit

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Más de 500 personas pasaron ayer por la VII FiraNit de Camarasa a partir de las 20.00 horas, cuando abrió el recinto hasta la madrugada. La tormenta de la tarde no le restó público y el núcleo antiguo se fue llenando a medida que comenzaban los actos. Las calles se llenaron de paradas y se pudieron degustar tapas. El certamen nocturno está dedicado al comercio y la restauración local y al patrimonio histórico y natural del municipio. Contó con 25 paradas, una docena de empresas y entes locales.