Más de quinientas personas y 25 paradas en la séptima FiraNit

Las calles de Caramara llenas de público ayer por la noche. - AJUNTAMENT DE CAMARASA

Más de 500 personas pasaron ayer por la VII FiraNit de Camarasa a partir de las 20.00 horas, cuando abrió el recinto hasta la madrugada. La tormenta de la tarde no le restó público y el núcleo antiguo se fue llenando a medida que comenzaban los actos. Las calles se llenaron de paradas y se pudieron degustar tapas. El certamen nocturno está dedicado al comercio y la restauración local y al patrimonio histórico y natural del municipio. Contó con 25 paradas, una docena de empresas y entes locales.

