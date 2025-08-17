Camarasa también cierra sus piscinas por heces en el agua, el décimo caso en Lleida este verano

El ayuntamiento de Camarasa ha cerrado esta mañana sus piscinas municipales tras encontrar heces en el agua. El consistorio ha emitido un bando en el que prohíbe "por seguridad y salud" bañarse en ellas "hoy y hasta nuevo aviso" y atribuye este suceso a una "gamberrada viral". Aunque las piscinas estén fuera de servicio, mantiene abierto el bar del recinto.

Este es el décimo suceso de este tipo que obliga a cerrar piscinas en Lleida este verano. Tàrrega ha cerrado las suyas tres veces por este motivo y ha contratado seguridad privada para tratar de evitar que se repita. En Almacelles ha sucedido dos veces y también ha ocurrido en Bellver de Cerdanya, Corbins, Alcarràs y Bellpuig.

Todo apunta a que detrás de estos actos incívicos se encuentra un reto que se ha hecho viral en las redes.