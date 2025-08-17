Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Juan Testuri es de Uruguay y lleva 48 años en Catalunya. Su residencia habitual es Barcelona, pero pasa los veranos en Nalec con su mujer desde que adquirió allí su segunda residencia hace 25 años. “Me gusta la tranquilidad y la familiaridiad de Nalec. Estamos muy integrados”, asegura. Ahora que está jubilado aprovecha para pasar más días en el Urgell, pero no se plantea establecerse en la comarca, ya que “faltan muchos servicios”.

La única tienda que abria dos horas al día cerró, y solo hay servicio de bar en las piscinas municipales durante el verano. “Si quieres ir a comprar, siempre tienes que coger el coche. Aquí no pasa ningún autobús, estamos totalmente abandonados y olvidados”, lamenta, y considera que es una problemática para las personas mayores, aunque entre vecinos siempre se ayuden en lo que haga falta.

Nalec es el municipio más pequeño de la comarca del Urgell. Con la llegada del verano, la tranquila rutina de los apenas 85 habitantes censados del pueblo se ve alterada entre los meses de junio y septiembre, cuando la población se multiplica hasta alcanzar las 350 personas, la mayoría familias en segundas residencias.