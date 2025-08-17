De L'Hospitalet de Llobregat a Granyena de Segarra: "lo mejor es su gente"

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Charo Hernández, de L’Hospitalet de Llobregat, compró una segunda residencia en Granyena de Segarra hace 20 años. Allí pasa sus vacaciones de verano con su hija y su marido, pero también muchos fines de semana y festivos. “La gente de Granyena es muy acogedora. Hacemos mucha vida en el pueblo, aquí tenemos tranquilidad”, explica. Participan en todo lo que se organiza y Charo es la impulsora de la cena del Segar i el Batre que se celebrará el 23 de agosto.

Su hija, Abril Mejías y su amiga de Barcelona, Roser Tugues, de 16 y 15 años, han pasado todos los veranos en la Segarra. “Lo que más nos gusta de Granyena es la gente, es como una familia”, dicen, y aseguran que aquí pueden salir más y disfrutar de las fiestas mayores. El alcalde, Josep Sendra, señala que en Granyena hay 160 personas censadas y en verano se dobla la población.