De L'Hospitalet de Llobregat a Granyena de Segarra: "lo mejor es su gente"
Charo Hernández compró una segunda residencia en el pueblo leridano hace 20 años
Charo Hernández, de L’Hospitalet de Llobregat, compró una segunda residencia en Granyena de Segarra hace 20 años. Allí pasa sus vacaciones de verano con su hija y su marido, pero también muchos fines de semana y festivos. “La gente de Granyena es muy acogedora. Hacemos mucha vida en el pueblo, aquí tenemos tranquilidad”, explica. Participan en todo lo que se organiza y Charo es la impulsora de la cena del Segar i el Batre que se celebrará el 23 de agosto.
Su hija, Abril Mejías y su amiga de Barcelona, Roser Tugues, de 16 y 15 años, han pasado todos los veranos en la Segarra. “Lo que más nos gusta de Granyena es la gente, es como una familia”, dicen, y aseguran que aquí pueden salir más y disfrutar de las fiestas mayores. El alcalde, Josep Sendra, señala que en Granyena hay 160 personas censadas y en verano se dobla la población.