Lleida cierra el puente del 15 de agosto con una ocupación de más del 90% en zonas turísticas

El puente del 15 de agosto, que termina este domingo, ha terminado con una ocupación media que ha superado el 90% en los alojamientos de las zonas turísticas de Lleida, informa en un comunicado el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

Los hoteles del Pirineo han registrado una ocupación del 95-100% los tres días festivos, mientras que en las Terres de Lleida los registros han sido inferiores.

En los campings, los bungalows han completado su aforo y las plazas de acampada casi han alcanzado el 100% de ocupación en toda la demarcación, mientras que las casas de turismo rural han tenido un 95% de ocupación.

Las empresas de turismo activo del Pallars Sobirà han ofrecido cada día del puente unas 1.500 actividades acuáticas en ríos, pantanos y barrancos, y han tenido un nivel de reservas de entre el 85% y el 90%, con picos de hasta el 100%.

El vicepresidente del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha asegurado que estos datos "demuestran el atractivo" de Lleida y que son el fruto del esfuerzo de todo el sector.