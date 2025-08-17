Pioneras del ‘rural twerk’ en el Pirineo

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El centro Tadasana de Tremp se transforma cada dos viernes en escenario de una propuesta poco habitual en el Pirineo. Núria Moreno, vecina de Senterada, imparte allí clases de twerk, una danza con raíces africanas que se ha popularizado por la sensualidad de sus movimientos, caracterizados por la disociación de movimientos entre cadera y tronco.

“A mí me apetecía bailar twerk y pensé que, si no existía el lugar donde hacerlo, tenía que crearlo”, explica Moreno, que apunta que “hay una escuela en Lleida donde lo enseñan, pero al ser madre y tener otras responsabilidades no lo tenía fácil para desplazarme, y de ahí nació Rural Twerk”.

Moreno, que es también integradora social, baila twerk desde hace más de tres años. Empezó formándose a través de cursos online y con sesiones con profesionales, y a partir de ahí ha ido perfeccionando su técnica. Después de hacer un proceso personal, se sintió con la seguridad de compartir en redes sociales sus bailes, lo que suscitó tanto curiosidad como prejuicios de amigos y conocidos.

“Muchos ven el twerk como una danza sexualizada, pero esto solo evidencia la cosificación del cuerpo de la mujer. Para mí es una forma de liberar mi cuerpo y expresarme, además, hay coordinación y un gran esfuerzo físico”, afirma.

Las clases reúnen ya a unas siete personas en cada sesión, la mayoría son mujeres, pero cada vez más hombres muestran interés. “Me gustaría ver aún más participación masculina”, señala Moreno, que añade que sus sesiones incluyen “estiramientos y ejercicios de tonificación, buscando fomentar la salud además de la diversión”.

En cuanto al repertorio musical, va desde ritmos afrodescendientes y caribeños hasta la electrónica, un amplio rango de estilos que evidencia que el twerk es mucho más variado de lo que se suele pensar. El próximo paso será llevar Rural Twerk al Sobirà y consolidar el proyecto como referencia en el Pirineo.