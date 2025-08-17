Una vecina del pequeño pueblo de Taús: "Tras años veraneando, me quedé a vivir"

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

“En los pueblos de montaña los niños corren libremente por las calles, nada que ver con las grandes ciudades, y en muchas ocasiones son los abuelos, originarios de Taús, los que vuelven en verano y traen a sus nietos a pasar las vacaciones escolares”. Montse Martínez es originaria de Girona y ahora preside la EMD de Taús. Su familia procede del pueblo y, tras años veraneando en él, decidió fijar allí su residencia.

“De pequeña venía con mis abuelos y ahora veo cómo la historia se repite, son otros los que traen a sus hijos y espero que ellos también acaben por establecerse de manera fija un día u otro”, dice. Considera “muy importante que los descendientes del pueblo conecten con sus orígenes”. En Taús viven 15 vecinos pero el verano son más de cien. “En invierno puedes pasar días sin cruzarte con nadie, solo con en vecino que cuida de las vacas”, apunta