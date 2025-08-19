El Cerdanya Film Festival, con el doble de público y participantes que en 2024

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El Cerdanya Film Festival (CFF), que el pasado fin de semana celebró la entrega de los premios en el Casino Ceretà de Puigcerdà, ha culminado su 16ª edición con la cifra record de 25.000 espectadores y participantes en las actividades abiertas, el doble de asistencia que en la edición del año pasado. Unas 10.000 personas han pasado por las proyecciones y en los dos conciertos de la Orquestra Simfónica del Vallès, cifra que se suma a los 15.000 participantes de las actividades abiertas: exposiciones y muestras de artes visuales y artes escénicas, entre otras.

El certamen ha puesto el colofón final a 20 días dedicados al séptimo arte con el acto de entrega de los galardones, en un palmarés repartido donde las triunfadoras de la noche fueron Sirat, del director Oliver Laxe, que se llevó dos premios: Mejor Guión Original y Mejor Interpretación Individual para el conocido actor Sergi López. El cortometraje Marina, de la directora Marta Brichs, también se hizo con dos reconocimientos: Mejor cortometraje español y Talento emergente.

El jurado otorgó un doble galardón a The Unfixing, de Nicole Betancourt (Mejor Documental Internacional y Mejor Fotografía); al largometraje Sorda, de Eva Libertad (Mejor Diseño de Sonido y Mejor Interpretación Individual para Míriam Garlo) y La nostra habitació, de Jaume Claret Muxart (premio Mejor Diseño de Sonido y Mejor interpretación Individual para Carla Linares). El Festival, referente dentro del sector audiovisual en el Pirineu, se ha celebrado entre el 29 de julio y el 17 de agosto. Las proyecciones han incrementado la afluencia en un 50%.