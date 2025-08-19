España devuelve a andorranos 2,7 millones del IVA de compras

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La aduana de la Farga de Moles ha validado 75.727 tiquets para la devolución del IVA a residentes del Principat d’Andorra durante los primeros seis meses del año. Estas operaciones suponen que la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT) ha devuelto 2.764.105 euros por compras realizadas por estos residentes al otro lado de la frontera hispanoandorrana. El balance, según la información facilitada y recopilada por el organismo público español encargado de la gestión de impuestos y tributos, demuestra que las cifras son prácticamente idénticas a las del primer semestre del 2024. En el primer semestre del año pasado, el importe devuelto se aproximó a los 2,76 millones de euros después de tramitar un total de 70.882 tiquets.

Igual que en anteriores balances, la mayor parte de los tiquets validados corresponden al sector de la alimentación, lo que evidencia que mayoritariamente se trata de compras básicas semanales. El 2024 se cerró con una devolución total de 6,6 millones de euros, prácticamente 1,5 millones por encima del balance del año anterior. La tendencia demuestra el hábito, cada vez mayor, de los residentes del país vecino de acudir a comprar fuera de sus fronteras. Se trata de un fenómeno al alza desde la instalación del primer gran supermercado en La Seu d’Urgell que tramitaba la devolución del IVA (Mercadona), y al que le han sucedido con las aperturas de otras grandes cadenas como Aldi i Bonpreu Esclat, que también facilitan el proceso.

A las solicitudes de devolución del IVA tienen derecho los residentes del Principat d’Andorra, al no formar parte este país de la Union Europea. Desde que en en 2018 retiraron el límite mínimo de 90 euros para poderlo solicitar, el volumen se ve incrementado cada vez más. Asimismo, la AEAT facilitó hace unos años el proceso con el DIVA, un sistema digital a través de un dispositivo instalado en la frontera de la Farga de Moles que hace más ágil el trámite de devolución.