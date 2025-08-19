Un rayo mata a más de 200 ovejas cerca de la boca sur del túnel de Vielha

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La fuerte tormenta eléctrica con piedra que cayó este lunes en Vielha e Mijaran (Val d'Aran) hizo impactar un rayo cerca de la boca sur del túnel de Vielha, en torno al Camí del Port de Vielha, que mató a más de 200 ovejas que pacían. Una parte de los animales estaban en el camí del Port de Vielha, que en estas fechas es bastante concurrido. Aunque profesionales del Conselh Generau de Arán y los mismos ganaderos han procedido a apartar los cadáveres del camino, algunos puntos del camino han quedado afectados.

Por este motivo, se ha modificado levemente el trazado y se ha señalizado una alternativa temporal para evitar el paso por el lugar donde hay más acumulación de animales muertos. El gobierno de Aran expresa el apoyo a los ganaderos afectados.

Se recomienda evitar el paso por el camino del Port de Vielha en la zona más próxima al valle de Molières, sobre todo estas primeras semanas, y hacer uso de la alternativa señalizada para evitar la zona con más acumulación de cadáveres.