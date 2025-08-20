Detenidos por robar en diez piscinas en Les Garrigues

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes a dos jóvenes de 19 años y a un menor de 16 como presuntos autores de diez robos con fuerza en bares de piscinas y centros deportivos de Les Garrigues. Accedían a altas horas de la madrugada forzando puertas y ventanas con el objetivo de llevarse dinero de las cajas registradoras, bebidas alcohólicas, alimentos y otros objetos de valor. Los municipios afectados son Tarrés, Vinaixa, Els Omellons, el Vilosell, Fulleda, Castelldans, La Pobla de Cérvoles y L'Albagés, y el valor de lo robado superaría los 5.000 euros.

Las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad apuntaban a que, pese a ir tapados con capuchas, gorras y bufandas, eran jóvenes que llevaban un modelo concreto de vehículo. En el robo de Vinaixa, el pasado 26 de julio, agredieron a un testigo que intentaba alertar por teléfono. Tras establecer controles nocturnos por la comarca, la madrugada del 14 de agosto, una patrulla de la comisaría de Les Borges paró en Juneda un vehículo ocupado por tres hombres que iba cargado de bebidas alcohólicas, piezas de ropa oscura con capuchas, bufandas de cuello, guantes y un mazo. A falta de más evidencias, siguieron las investigaciones y finalmente fueron detenidos en Arbeca el viernes por la noche. El menor, tras informar a la Fiscalía, fue entregado a sus familiares.