Bronca por un acto en Rialp que se anuncia en castellano

Un cartel en castellano para anunciar un evento automovilístico en Rialp ha suscitado duras críticas contra el ayuntamiento y el alcalde, Gerard Sabarich, tras publicarlo el pasado lunes en las redes sociales. En los días siguientes, esta publicación recibió decenas de respuestas por parte de personas que lamentaban que el acto no se anunciase en catalán y exigían al consistorio que proteja y promocione esta lengua. El tono de estas publicaciones abarcaba desde la ironía del historiador del arte Albert Velasco (“muy bonito Rialpe y todo el Payars Soberano, alcalde”), hasta las descalificaciones personales. Algunos de estos mensajes recibieron respuestas por parte del primer edil.

“¿Este nivel de intolerancia? Si fuera en inglés seguro que no te importaría”, respondió el alcalde a uno de los comentarios críticos, y añadió que el acto “lo organizan youtubers catalanes cuyo contenido es en castellano”. Ellos eran, apuntó, los autores del cartel. Esta respuesta recibió una nueva oleada de críticas. “No te preocupes, que los organizadores preparan otro (cartel) en catalán”, dijo Sabarich, en respuesta a otro mensaje crítico. Una versión del cartel se publicó en catalán ayer en redes sociales.

El evento, You Motor Show, es un encuentro automovilístico organizado por particulares que deberá celebrarse los días 12, 13 y 14 de septiembre. Tanto en la versión inicial del cartel, en castellano, como la posterior en catalán aparece el escudo del ayuntamiento de Rialp como colaborador.

“Somos un municipio de acogida de 500 habitantes, promovemos el uso del catalán y buscamos atraer actividades”, afirmó ayer el alcalde, que calificó las críticas recibidas como una “polémica de sofá”. “Colaboramos en un evento que atraerá visitantes de Aragón, Andalucía, el País Basco y las Baleares, entre otros lugares”, añadió.