Dos ladrones profanan seis panteones y mausoleos del cementerio de un pueblo de Lleida y pasan la noche en uno de ellos

Vinaixa y su cementerio han sido escenario de una esperpéntica historia en la que dos cacos pasaron la noche en el mausoleo de una familia tras haber forzado el acceso a media docena de panteones. Tras asaltar una casa cercana, buscaban refugio. La rocambolesca historia tiene como segunda escena su detención en la estación de tren por los Mossos, cuando ya se iban, y después de que unos vecinos los hubieran identificado cuando tomaban café, por la manaña, en el bar del pueblo.

El tercer acto añade otra dosis de extravagancia al relato: la policía autonómica los busca ahora por un delito contra el respeto a los difuntos, castigado con hasta cinco meses de cárcel o diez de multa, al haber quedado en libertad tras pasar por el juzgado por el robo de la casa, ya que ningún vecino había denunciado todavía la profanación.

La lista de cargos pendientes incluye, además del robo en la casa y la profanación, el hurto de un cargador de móvil en una furgoneta, los daños causados en dos panteones y en el mausoleo (el resto de familias no presentó denuncia) y el robo en uno de ellos de una figura funeraria, recuperada tras la detención pero cuya procedencia evitaron explicar los detenidos ni a los Mossos ni a los jueces.

Un dels panteons forçats.

“No ha sido un gran daño, pero entrar en un cementerio y hacer lo que hicieron ya es lo último”, describe el sentir general de los vecinos el alcalde, Josep Maria Tarragó. “Vinieron en tren e intentaron estar unos días aquí gratis”, anota. “La gente está ahora más alerta”, añade.

El robo en la casa tuvo lugar sobre las once de la noche del domingo 10 al lunes 11, y la profanación del cementerio ocurrió esa madrugada. ¿Y por qué nadie alertó del segundo hecho a los Mossos? Porque nadie se había percatado de lo ocurrido en el recinto funerario. Eso ocurriría el día 15, cuando una vecina fue a visitarlo. Para entonces llevaban tres días sueltos.