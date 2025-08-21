Habilitan un paso en la carretera de acceso a Os de Civís desde Andorra para sacar a los turistas

Imagen del desprendimiento de piedras que ha obligado a cortar la carretera de acceso a Os de Civís desde Andorra.Ayuntamiento de les Valls de Valira

Continúan los trabajos por reabrir al tráfico la carretera CG-6 que da acceso al pueblo de Os de Civís, en les Valls de Valira, desde Andorra. Mientras tanto, y de forma provisional, se ha habilitado un paso para facilitar la salida de los turistas que estaban alojados en este núcleo del Alt Urgell. Así, se han establecido tres franjas horarias donde, si las condiciones lo permiten, los vehículos pueden salir en forma de convoy, acompañados de los equipos de emergencia, con el fin de garantizar su seguridad.

El primero se ha efectuado este mediodía y hay dos más previstos a las 21:30 horas y a las 9:30 horas de este viernes. Según han informado desde el gobierno de Andorra, la medida no supone, sin embargo, que haya ninguna reapertura parcial de la carretera.

La vía quedó cortada este martes por la noche por un desprendimiento y, como alternativa, los vecinos tienen que circular con vehículos 4x4 por la pista forestal que va hasta Civís. Desde allí pueden continuar por carretera hasta llegar a la N-145.