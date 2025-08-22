Minuto de silencio en Vilagrassa en memoria del joven muerto apuñalado en Tàrrega

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Un centenar de personas se han reunido este viernes al mediodía en Vilagrassa para guardar un emotivo minuto de silencio en memoria de Juan, el joven de 18 años vecino del municipio que murió horas después de ser apuñalado durante una pelea en Tàrrega. Familiares, amigos y vecinos han participado en el acto, marcado por las lágrimas y la consternación.

El alcalde de Vilagrassa, Josep Maria Mor, ha expresado su condena “más firme y contundente” contra cualquier acto violento y ha trasladado todo el apoyo y solidaridad a la familia. “Este minuto de silencio es un homenaje y recuerdo a Juan, y también un símbolo de convivencia”, ha remarcado. El Ayuntamiento ha decretado dos días de duelo oficial.

Los hechos tuvieron lugar a las 1.06 horas de la madrugada del jueves en el portal del número 89 de la calle Sant Pelegrí, en Tàrrega. Durante una pelea, que todavía se investiga, un joven de 17 años habría atacado a la víctima con un arma blanca. A pesar de los esfuerzos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que lo trasladó en estado crítico al hospital Arnau de Vilanova de Lleida, el joven murió horas después.

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local detuvieron al menor en el mismo lugar de los hechos. El caso está bajo secreto de sumario y la Fiscalía de Menores ya ha ordenado su internamiento en régimen cerrado por un delito de homicidio.

Desde el Ayuntamiento de Tàrrega, el primer teniente de alcalde, José Luis Marín, agradeció la rapidez de la actuación policial y sanitaria y anunció un dispositivo de vigilancia preventiva para evitar posibles represalias. “Condenamos cualquier acto de violencia y queremos transmitir un mensaje de serenidad: Tàrrega es y seguirá siendo una ciudad cohesionada”, ha asegurado.

La concejala de Gobernación, Núria Robert, subrayó la importancia de dejar trabajar a los investigadores: “El caso está bajo secreto de sumario y, por lo tanto, hay que dejar que los Mossos hagan su trabajo”.

Con la mirada todavía puesta en la investigación, las instituciones locales y la ciudadanía quisieron enviar un mensaje de unidad y rechazo a la violencia, mientras continúan las muestras de pésame hacia la familia y el entorno del joven fallecido.