Sesenta actos gratis en la Festa Major

Solsona celebrará del 7 al 11 de septiembre su Festa Major, aunque los actos previos de la fiesta, declarada patrimonio de interés nacional por la Generalitat, comenzarán el 30 de este mes y la programación se cerrará el 14 del próximo. La alcaldesa, Judit Gisbert, presentó ayer la 372 edición junto con el concejal de Cultura, Albert Colell, y el presidente de Joventut Solsonina, Pau Subirà. Ofrecerá una sesentena de actos gratuitos a excepción del concierto solidario y el teatro. Según Albert Colell, el presupuesto que ha destinado el ayuntamiento es similar al del año pasado y se aproxima a los 150.000 euros. Gisbert agradeció la dedicación desinteresada de la gran cantidad de personas que han hecho posible un programa que durará 11 días.

Este año participan activamente 24 entidades, “una cifra que refleja el compromiso, la generosidad y el orgullo de pertenencia a la ciudad, que es como se construye la cultura popular”, añadió. Una de las entidades más dinámicas es Joventut Solsonina, a la que se ha destinado un 30% del presupuesto para las actividades nocturnas y el XIV Concurs de Músics al Carrer. Subirà destacó la consolidación del formato y el retorno del concierto del día 7 a la plaza Major, este año con The Velcros. Por lo que respecta al concierto del día 8 con Strombers en la plaza del Camp, se platea como un homenaje de la ciudad al que fue su cantante y líder, Ferran Gallart, fallecido en 2023. El cartel de las noches de Festa Major se abre el día 5 amb con el concierto de vigilia que protagonizan Roger Mas y la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona; continúa el 6 con Beth, el concert solidari del SOM; The Velcros, el 7; el grupo de habaneras Xató, también el mismo día; Marc Anglarill, Strombers y Brou Musical, el 8; La Chatta Orquestra, el mismo día; la Orquestra Montgrins, el día 9, y Els Catarres, la Quinta y DJ Surda, el 10 (la entrada a este último concierto será gratuita).

El pintor Ramon Àngel Davins ha sido el creado del cartel e ilustración del programa de fiestas.

El consistorio estrena la nueva plataforma digital Solsonalafesta.cat

El ayuntamiento aprovecha esta edición para estrenar la nueva plataforma Solsonalafesta.cat, después de 20 años de la puesta en marcha la primera web dedicada a la Festa Major. “Hacía muchos años que lo teníamos pendiente”, admite el concejal de Cultura. El objetivo es que “nos ayude a proyectar la fiesta al mismo tiempo que facilita un medio para poder disfrutar de los actos ofreciendo información detallada”. Está elaborada por la empresa de Solsona Grafkic e incluye también información del Corpus y un acceso directo a la web del Carnaval. Se caracteriza por un diseño limpio y claro más visual y dinámico que el anterior. También ha mejorado el contenido y es más adaptable a cualquier dispositivo.