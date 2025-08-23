Eth ramat de Vilamòs s’emplegue tà recuperar 35 ha de peisheu
En marc deth projècte Ovihuec.dat e qu’arribarà enquiath miei centeat
Vilamòs torne a veir peisheu a on abans sonque i auie matarrassi. Enes darrèrs mesi, eth ramat comunau de oelhes e crabes qu’aqueric eth consistòri a tornat eth sòn aspècte tradicionau a 35 ectarèes que pendent ans demorèren abandonades, invadides per vegetacion troncosa e damb un naut risc d’incendi. Aguesta iniciativa forme part deth projècte Ovihuec.cat, que cerque recuperar un totau de 50 ectarèes e previer era propagacion deth huec ena Val d’Aran, a on eth puèg auance sense contròl des de hè decades, en part degut ar abandonament de peisheus e cultius pr’amor deth cambi de modèl economic dera zòna, qu’a evolucionat ath torisme e servicis.
En ues 20 ectarèes eth ramat dejà pèish de forma estable, en tot mantier limpio eth terren. Aguest ostiu n’an desbrossat ues autes 15 damb maquinària coma pas prealable a portar eth ramat a pèisher. Es 15 ectarèes que demoren, cubèrtes per èrbes mès denses, arreceberàn en brèu ua intervencion damb maquinària pesanta abans qu’eth ramat prengue eth relèu.
Entà Toni Dalmau, investigador der IRTA e coordinador deth projècte, er objectiu va mès enlà de desembromar eth terren. “Volem bòsqui mès resistenti, damb arbes que non competisquen entre eri e que consèrven milhor era umiditat. Un bòsc fòrt creme mens e supòrte milhor es sequères”, expliquèc. Eth projècte, desvolopat amassa damb eth Centre Tecnologic e Forestau de Catalonha, foncione coma zòna pilòt. Era idèa ei generar ua metodologia que pogue aplicar-se en d’auti lòcs damb problèmes similars, a despiet qu’era solucion finau s’adapte a cada territòri. Ath delà, fomènte ua ramaderia extensiva qu’afavorís era biodiversitat, sostie era economia locau e ajude a arturar era despoblacion en zònes de montanha.
Eth gran rèpte ara ei eth d’assegurar era continuitat, pr’amor qu’es hons europèus finalizen enguan. “Auem de besonh un minim de cinc ans tà avalorar es efèctes reaus deth ramat sus eth paisatge”, rebrembe Dalmau.