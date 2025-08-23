Vilagrassa recuerda con emoción y en silencio al joven asesinado

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Un centenar de personas se congregaron ayer al mediodía delante del ayuntamiento de Vilagrassa para guardar un emotivo minuto de silencio en memoria de Juan, el joven de 18 años vecino del municipio que murió la madrugada del jueves horas después de ser apuñalado en una pelea en Tàrrega. Familiares, amigos y vecinos participaron en el acto, convocado por el consistorio, que estuvo marcado por las lágrimas y la consternación. El alcalde de Vilagrassa, Josep Maria Mor, expresó su condena “más firme y contundente” contra estos hechos violentos y trasladó todo el apoyo y solidaridad a la familia. “Este minuto de silencio es un homenaje y recuerdo a Juan, y también un símbolo de convivencia”, subrayó. El ayuntamiento decretó dos días de luto oficial. En las redes sociales, el instituto Alfons Costafreda de Tàrrega, donde había estudiado el fallecido, expresó su pésame por su muerte, al igual que hizo la ZER Guicivervi, donde estudia un hermano de la víctima.

Los hechos tuvieron lugar a las 1:06 horas de la madrugada del jueves en el portal del número 89 de la calle Sant Pelegrí de Tàrrega. Durante una pelea, un joven de 17 años habría atacado a la víctima con un arma blanca. A pesar de los esfuerzos de los profesionales del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que lo trasladaron en estado crítico al hospital Arnau de Vilanova de Lleida, el joven murió horas después. Los Mossos d’Esquadra y la Policia Local detuvieron al menor en el mismo lugar de los hechos. El caso está bajo secreto de sumario y la Fiscalía de Menores ya ha ordenado su internamiento en régimen cerrado por un delito de homicidio.

Vecinos explicaron ayer que todo apunta a que el agresor y el fallecido habrían discutido previamente en una calle cercana. El detenido se habría dirigido posteriormente a su casa para coger un cuchillo o un objeto punzante y bajó de nuevo, cuando la víctima lo esperaba en el portal junto con unos amigos. Entonces, el menor le habría agredido brutalmente asestándole varias puñaladas. Según se puede ver en un vídeo, en la calle Sant Pelegrí se vivieron momentos de mucha tensión tras la pelea con la intervención de la policía. En la entrada del bloque donde el joven de 18 años fue apuñalado, ayer había dos rosas azules en su memoria. Sin embargo, no había presencia policial delante del edificio, aunque el ayuntamiento recordó que durante los próximos días habrá un dispositivo de vigilancia preventiva para evitar nuevas acciones violentas.