Denunciado por pernoctar en el Parc Nacional d’Aigüestortes

Una persona fue denunciada por los agentes rurales por pernoctar cerca del Estany de Dellui, dentro del Parc Nacional d'Aigüestortes. Cabe recordar que está prohibido dormir en el Parc si no es en un refugio, así como la acampada y el vivac. Por otra parte, cinco personas también fueron sancionadas por los agentes en el Parc Natural del Alt Pirineu, a los pies de la Pica d'Estats, por no desmontar sus tiendas de campaña pasadas las 8.00.

