El Canal d’Urgell convoca una asamblea para impulsar la modernización en 2026

La comunidad de regantes del Canal d'Urgell ha convocado a los vocales de la junta de gobierno, el jurado de riegos y las juntas rectoras de las 21 colectividades que se abastecen del canal a la asamblea informativa que se celebrará el martes 2 de septiembre para analizar el proyecto de modernización. Según su presidente, Amadeu Ros, “es preciso que todos respaldemos este importante cambio antes de que se plantee en la asamblea general del mes de octubre”. La modernización comportará también una nueva organización, pero todo el territorio estará representado. Esto es lo que debemos hablar en las reuniones y asambleas", recordó. Tener el beneplácito de la gran mayoría de los regantes y los órganos de gestión es una condición imprescindible para comenzar las obras. “Si a finales de octubre tenemos el respaldo de la asamblea, las obras de la primera fase, que comportará la modernización de las primeras 11.500 hectáreas de más de 70.000, podrían comenzar en 2026”, aseguró Ros. Por el momento, ya se cuenta con el proyecto de impacto ambiental que estima que se podrán ahorrar hasta más de 100 hectómetros cúbicos con la remodelación del riego. Los embalses de Rialb y Oliana cuentan con suficientes reservas para esta campaña.