Una pareja de Vic publica imágenes de parajes naturales de Lleida en las redes sociales que reciben cientos de miles de visitas sin revelar ubicaciones exactas

Raquel Cruz y Joan Auferil son una pareja de Vic que, en los últimos meses, muestra espectaculares imágenes de parajes naturales de Lleida y la Franja a sus casi diez mil seguidores en Instagram y los más de 4.600 que tienen en Tiktok. Lo más llamativo, sin embargo, está en el texto que las acompaña. Solo las primeras publicaciones detallan el lugar donde tomaron unas fotografías y vídeos que reciben cientos de miles de visitas. “Dejamos de hacerlo porque nos pedían que no reveláramos las ubicaciones para evitar que se masificaran”, explican. Lo mismo les sucedió el lunes, cuando recorrieron gorgs de la Noguera para uno de sus reportajes. Se cruzaron con una familia que, al ver que llevaban consigo cámaras y móviles, les rogaron que no publicasen imágenes que pudieran atraer a más visitantes, a pesar de que el lugar no era en absoluto un secreto.

El creciente interés por el turismo activo se traduce en cientos de miles de visitantes en los espacios naturales de Lleida y en imágenes como colas para fotografiarse en la cima de la Pica d’Estats o para recorrer el congosto de Mont-rebei. En estas circunstancias, hay quien guarda en secreto la localización de lugares bellos y poco frecuentados como un boletaire callaría sobre dónde encontrar una moixernera. Este es uno de los motivos por los que Cruz y Auferil publican solo vagas referencias de los lugares que exploran. El otro es que, viaje a viaje, diseñan una serie de rutas con la intención de recopilarlas en un libro y ofrecerlas como excursiones guiadas a grupos reducidos. Darse a conocer en las redes sociales bajo la denominación Discover Walk Travel es para ellos un primer paso, mientras se preparan para obtener la titulación como guías.

Han recorrido con este fin Lleida, Huesca y Valencia, entre otros lugares. “Buscamos sitios donde no va nadie y Lleida es espectacular, mucho más de lo que esperábamos”, aseguran. “Hay lugares masificados, pero a menudo basta con caminar un poco más para encontrar tu propio paraíso”.