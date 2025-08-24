Familias piden más comunicación para las obras del patio infantil de Sort

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Las familias de la Llar d’Infants Els Malfargats de Sort han expresado esta semana su preocupación por el estado del patio del centro, coincidiendo con la actividad del Casalet de verano para niños de 0 a 3 años. El ayuntamiento ha destinado una inversión de unos 4.000 euros para renovar la zona de juegos, muy deteriorada, con el fin de sustituir el pavimento de caucho por uno de corcho proyectado de la marca Decoproyec, un producto certificado como libre de tóxicos y seguro para su manipulación y uso. Sin embargo, el proceso se ha visto retrasado. La retirada del caucho se alargó más de lo previsto —con la colaboración incluso de algunas familias— y, tras la aplicación de una primera capa de resina aglomerante el pasado fin de semana, las lluvias y la falta de disponibilidad de la empresa instaladora impidieron continuar los trabajos. Esta situación ha generado quejas entre varios padres y madres, que lamentan que sus hijos hayan accedido a un espacio con cemento pulido y una capa de resina, además de criticar la escasa comunicación por parte del consistorio. El ayuntamiento aplicó el jueves la primera capa de corcho y asegura que completará la instalación del resto de las capas durante septiembre, antes del inicio del curso escolar.