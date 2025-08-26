Crece un 12% el consumo de biomasa Catalunya, hasta las 550.000 toneladas

Publicado por SegreACN Creado: Actualizado:

El consumo de biomasa forestal se incrementó en un 12% el 2024 en Catalunya, cuando alcanzó las 547.200 toneladas, según los datos del balance anual de la Estrategia catalana para promover el aprovechamiento de la biomasa forestal y agrícola. Este crecimiento se explica por la subida anual de un 34% de la biomasa en forma de astillas, gracias a la entrada en funcionamiento de nuevas calderas en el ámbito industrial y por la reducción de las exportaciones.

Entre 2012 y 2023 se pusieron en marcha en Catalunya 4.265 instalaciones de biomasa, que sumaron una potencia de 383 MW, según el Observatorio de Calderas de Biomasa. Esto multiplicó el consumo de astilla (por dos) y de pellet (por quince).

En Lleida, cada vez hay más municipios que han instalado calderas de biomasa para calefactar edificios públicos. En la Val d’Aran, el Conselh estudia ahora desplegar redes urbanas de calor en varios pueblos a las que podrían conectarse incluso los vecinos, algo que ya hace desde 2019 Viaplana, en La Baronia de Rialb. En cuanto a las redes de calor de Aran, se alimentarán con madera extraída de los mismos bosques de la zona, que se procesará en un centro logístico en Les.