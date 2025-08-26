Rescatan a un vecino de Mollerussa en Cerler

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un vecino de Mollerussa fue rescatado el sábado por la Guardia Civil tras sufrir un accidente mientras hacía ciclismo de montaña en el Barranco Alto, en el término municipal de Cerler. El aviso se recibió a las 14.00 horas y el hombre, de 48 años, se cayó mientras descendía, sufriendo una lesión en el hombro. Se activó el GREIM de Benasque, la Unidad Área de Benasque y el médico del 061. El ciclista fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta la localidad de Benasque, donde le esperaba una ambulancia para llevarlo al hospital de Barbastro. Durante el fin de semana, la Guardia Civil rescató a otras trece personas por accidente en actividades de montaña en el Pirineo oscense. Entre ellos, un senderista, de 72 años y de Zaragoza, que falleció el domingo tras sufrir una parada cardiorespiratoria en el sendero que sube al Pico Pelupín, en Torla.

También el sábado, fueron rescatadas dos montañeras, vecinas de Barcelona, que se quedaron enriscadas en la Cresta Pico Maladeta, en Benasque. Mientras, una parapentista de 44 años resultó herida grave tras sufrir un accidente en la zona de Col de Fadas, en Bisaurri.