El Pla de Barris, con 200 millones al año

El Consell Executiu aprobó ayer un gasto de 200 millones de euros para la convocatoria de subvenciones de 2025 del Pla de Barris i Viles para la mejora urbana, ambiental y social de barrios y localidades. La convocatoria, que se abrirá durante el mes de septiembre, fija el plazo de presentación de solicitudes hasta el 15 de octubre.

Se llevarán a cabo cinco convocatorias anuales —un total de 1.000 millones de euros— que permitirán llevar a cabo alrededor de 120 programas de intervención integral. Estos incorporarán acciones de transformación física en ámbitos como urbanismo, vivienda y eficiencia energética e hídrica. Incidirán también en la transición ecológica, con actuaciones de emergencia climática, infraestructura verde urbana, servicios ambientales y economía circular, así como en acción sociocomunitaria. Esto inclute medidas que contribuyan a la reducción de las desigualdades sociales, la equidad de género, la salud, la educación y el empleo. La inversión del Govern se complementará con 600 millones de las administraciones locales.

Para recibir las subvenciones del plan, los municipios de más de 20.000 habitantes (en Lleida, solo la capital) pueden presentar programas que prevean un gasto de entre 6 y 25 millones de euros. Asimismo, el, límite presupuestario de los municipios de menos de 20.000 habitantes oscila entre los 3 y los 12,5 millones de euros. Para poder participar, los barrios deben tener una renta por capita inferior a la media de Catalunya, que en 2023 fue de 15.830 euros.

Cabe señalar que en la demarcación de Lleida, la capital y la ciudad de Balaguer fueron incluidas en el último Pla de Barris. Concretamente, se eligieron el barrio de la Mariola de Lleida así como el centro histórico de Balaguer.