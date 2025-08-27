Fallece en el hospital un hombre que fue apuñalado en mayo en Agramunt

Un hombre que fue apuñalado por la espalda en Agramunt a finales de mayo falleció en el hospital el pasado jueves, tres meses después de la agresión. En Lleida ciudad, un apuñalamiento en Cappont la noche del lunes se convirtió en el cuarto en apenas 48 horas, y los Mossos y los Urbana anunciaron que mantendrán controles en zonas conflictivas.

Un hombre que fue apuñalado por la espala a finales del mes de mayo en Agramunt falleció el pasado jeves en el hospital a causa de sus heridas, tres meses después de la agresión. Así lo confirmaron ayer fuentes municipales, que indicaron que la víctima ingresó inicialmente en la UCI del hospital Arnau de Vilanova de Lleida y posteriormente fue trasladada a un centro médico de Barcelona, donde murió. Un hombre de 48 años fue detenido como presunto autor del apuñalamiento.

En Lleida ciudad, un joven de 24 años se convirtió la noche del lunes en el cuarto herido por arma blanca en la capital del Segrià en 48 horas. La agresión tuvo lugar en la avenida València y los Mossos arrestaron al presunto agresor, un hombre de 71 años. Según testigos, ambos entablaron una discusión, podría ser que por un teléfono móvil. El herido recibió un corte con una navaja en la cabeza y fue evacuado al Arnau, mientras que al agresor le imputaron también un robo con violencia.

Este es el tercer arresto por apuñalamientos en Lleida desde el domingo, cuando fueron detenidos dos hermanos de 15 y 18 años por un ataque con navaja a un hombre en la calle Múrcia. El mismo día hubo otro apuñalado en una pelea entre dos grupos de personas cerca de un local de ocio en la N-230.

Los Mossos, según explicaron ayer tras una reunión con el alcalde, Fèlix Larrosa, ya tienen identificado a uno de los presuntos autores, un menor de edad. También analizan imágenes de la agresión del lunes al mediodía en la calle Ramon Llull, con un joven apuñalado en el tórax. En este caso, la okupación de un piso podría ser la causa. Así lo explicó en la reunión el jefe de la ABP de los Mossos en el Segrià, el inspector Xavier Ribelles, junto con el comisario de la Región Policial de Ponent, Josep Codina, y el jefe de la Urbana, Josep Mallada. Los Mossos admitieron “sorpresa” por la concentración de este tipo de delitos y lanzaron un mensaje de “tranquilidad”. El teniente de alcalde, Carlos Enjuanes, dijo que Urbana y Mossos mantendrán “puntos de control especiales” en zonas conflictivas, también contra armas blancas.

Detenido tras robarle de un tirón el bolso a una anciana en Noguerola

Un hombre de 41 años fue detenido ayer a primera hora de la mañana por robarle el bolso de un tirón a una anciana en el barrio de Noguerola. Según fuentes policiales, a las 8.45 horas la Guardia Urbana recibió una llamada alertando de que una mujer acababa de sufrir un robo violento en la Rambla Ferran, a la altura del número 16. Las patrullas se dirigieron al lugar y vieron al ladrón, que no hizo caso a las órdenes de los agentes y salió corriendo. Finalmente, fue interceptado en la calle General Brito. Está acusado de un delito de robo con violencia, ya que forcejeó para obtener la bolsa de mano de la víctima, que iba con un caminador. Los agentes recuperaron los objetos sustraídos.

Aseguran que los delitos han caído este verano un 7% en la capital

Los Mossos señalaron ayer que este verano se ha constatado un descenso del 7% en el número de delitos en la capital y aseguraron que las agresiones registradas en los últimos días son “entre personas de entornos conocidos”. Además, dijaron que los delitos contra las personas han caído un 2%. Por su parte, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, tildó los hechos de “inaceptables” y dijo que “hay que avanzar en garantizar el orden público las 24 horas”. También afirmó que serán “perseverantes” en combatir la tenencia de armas blancas y reiteró que, como ya anunciaron el lunes, la Paeria se personará como acusación particular en casos que afecten a “la percepción de la seguridad en Lleida”.