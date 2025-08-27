Os de Civís recupera la actividad turística

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Los hoteleros y restauradores de Os de Civís agradecían esta semana la gestión del Gobierno y de los servicios de emergencias de Andorra durante los momentos críticos del desprendimiento de rocas y tierra que dejó incomunicado el pueblo durante varios días. La situación ha quedado normalizada y los grupos de turistas y de vehículos vuelven a circular despreocupados por las calles de la localidad. Los tres complejos hoteleros del pueblo confirman que han padecido repercusiones económicas por el cierre de la carretera. En el caso del de Os de Civís y Spa cifran las pérdidas en 25.000 euros. El alcalde pedáneo, Jordi Betriu, explicaba que la cifra total de los turistas repartidos en los tres hoteles en el día del desprendimiento era de 165 personas y que 20 de ellos quedaron en Andorra.