Roban en tres casas de un pueblo de Lleida durante la fiesta mayor: "los ladrones miran los programas de fiestas"

El alcalde de L’Espluga Calba, Igor San Emeterio, denunció este martes el robo en tres casas del pueblo mientras se celebraban los actos de cierre de la Festa Major, una cena popular y una cantada de habaneras a la que asistieron más de 250 personas. El alcalde indicó que se puso denuncia ante los Mossos en Les Borges, que han confirmado los hechos y han abierto una investigación.

Los ladrones también intentaron desvalijar otras tres casas más, remarcó San Emeterio. El alcalde indicó que no solo ha sucedido en L’Espluga Calba sino que ha habido otras poblaciones en las que ha habido robos durante las fiestas de este mes. “Los ladrones miran los programas de fiestas y saben qué actos son más populares y atraen a más gente. Aprovechan ese tiempo para entrar en las casas”. También añadió que los vecinos se sienten desprotegidos y asustados porque no saben qué se encontraran cuando lleguen a casa.

También denunció desprotección de los Mossos y remarcó que en Les Garrigues hacen falta más afectivos para una mayor vigilancia porque “también tenemos constancia de robos en piscinas como la de Juneda o Vinaixa”. “Sabemos que los Mossos activan los protocolos en verano y hacen más patrullas pero justo ayer no vinieron. Debían terner trabajo en otras zonas”. San Emeterio remarcó que tampoco dejan tomar medidas a los consistorios y vecinos. “Planteamos la posibilidad de hacer vigilancia vecinal y nos disuadieron, tampoco podemos poner cámaras porque el proceso y la normativa es muy estricta”, dijo