Una plaza a Pilarín Bayés

Las fiestas del Palau d’Anglesola arrancarán con un acto muy especial: la inauguración de una plaza dedicada a la ilustradora de Vic Pilarín Bayés, próxima a la calle Mercè Rodoreda. La artista también será la encargada de leer el pregón, en un acto que servirá para proclamar a los nuevos hereus y pubilles. El acto está previsto para el viernes a mediodía y tiene como objetivo dotar el municipio de más espacios dedicados a mujeres. En 2021 ya dedicó una plaza a Muriel Casals.

Junto a este acto, el programa de fiesta mayor incluye un escape room organizado por el grupo Fet a Jova, diversas exposiciones, la representación teatral Una estona amb Joan Pera y una salida en BTT. La familia Rubiol de Ivars explicará la Història gegant del Cavaller Narcís el viernes. El sábado está previsto un tardeo y un correfoc, y el domingo la 42 Matinal Cicloturista. La jornada se cerrará con baile a cargo de la orquesta Costa Brava y un espectáculo de fuegos artificiales.

No será el único municipio del Pla d’Urgell en celebrar sus fiestas esta semana: también es el turno de Miralcamp y Fondarella. El primero lo hará desde mañana hasta el día 1. Entre los actos previstos figuran el correcostes del Jovent y un correfoc con los Diables de Les Borges Blanques. El sábado, el presidente del Parlament, Josep Rull, pronunciará el pregón. El programa incluye el séptimo Torneo de Ajedrez de Fiesta Mayor o sardanas con la Cobla Vents de Riella.

Por su parte, Fondarella ofrecerá el viernes por la noche la popular Escala en Hi-fi, uno de los actos más esperados por los vecinos.

El pasado fin de semana celebraron sus festejos Sidamon y el Poal. En esta primera localidad, una de las citas más destacadas fue la 40 edición de la Cassola de Pagès, que reunió a unas 450 personas el viernes por la noche. El día anterior, los más jóvenes participaron en una gimcana de barro y obstáculos en la pineda municipal. El programa se completó con un correfoc, el concierto de las Papixules, y el tradicional partido entre solteros y casados.

Por su parte, la plaza Catalunya del Poal vibró el pasado sábado por la mañana con la exhibición del tradicional Ball de Valencians, recuperado por los Esbarts de Lleida y Tàrrega, acompañados por los Grallers Taverners. La jornada había comenzado con la Fira del Pou Alt, que reunió una quincena de paradas de productos de proximidad, reunidos en este mismo emplazamiento.