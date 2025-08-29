Dos detenidos por robar gasolina en vehículos aparcados en Mollerussa

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 9 de agosto a un joven de 21 años, y el pasado jueves, 21 de agosto, a un hombre de 39 años, acusados de robar gasolina de vehículos aparcados en Mollerussa. La investigación se inició a mediados de julio tras tener conocimiento de varios robos de combustible en la capital del Pla d'Urgell.

El modus operandi de los ladrones consistía en perforar el depósito de vehículos aparcados en la vía pública para robar la gasolina. Este método causa daños económicos más altos que el combustible robado, además de generar un peligro de incendio. Los investigadores determinaron que para llevar a cabo estos robos era necesaria la participación de varias personas, con cierta pericia y organización, y que utilizarían un taladro eléctrico portátil para perforar la parte baja del depósito y extraer el combustible en pocos minutos.

El pasado 9 de agosto, una dotación policial interceptó, en la calle Durant i Blas de Mollerussa, un vehículo ocupado por tres individuos circulando en actitud sospechosa. Tras identificarlos, se procedió al arresto de uno de ellos por tres requerimientos de arresto y se decomisó un taladro eléctrico conectado a una batería externa, garrafas y guantes, entre otros. Tras continuar con las investigaciones, los agentes determinaron que los tres individuos identificados eran los presuntos autores de tres robos con fuerza cometidos entre julio y agosto. El pasado jueves, fue detenido otro miembro de la banda, que cuenta con antecedentes. Entretanto, la investigación continúa abierta para localizar y detener al tercer miembro del grupo.