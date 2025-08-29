Mas de Melons alberga cien especies de abejas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La reserva natural de Mas de Melons ha registrado este año la presencia de un centenar de especies de abejas diferentes, según informó la conselleria de Territorio, que avanzó los primeros resultados del programa de seguimiento de abejas silvestres que ha impulsado el departamento en este espacio natural protegido, y que ha sido coordinado por el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (Creaf). El objetivo del programa es hacer un inventario y documentar los principales polinizadores que hay en la reserva natural, así como conocer sus tendencias poblacionales a lo largo de los años. En cuanto a las abejas silvestres, las prospecciones de esta primera primavera han detectado un centenar de especies agrupadas en 33 géneros y 5 familias. Se espera que esas cifras aumentarán cuando se acabe de determinar la totalidad de las especies capturadas.