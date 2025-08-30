DENUNCIA
Ataque transfóbico contra una exposición en El Pont de Suert
Unas pintadas con mensajes transfóbicos aparecieron esta semana en una exposición de La Biblioteca de El Pont de Suert impulsada por el Servei d’Atenció Integral para visibilizar personas referentes LGBTI+. En la cristalera que cubre la exposición aparecieron mensajes de odio y desprecio a las personas trans. A través de Instagram, Alberto Lacasta, directora general de Políticas Públicas LGTBI+ de la Generalitat, denunció los hechos y mostró su apoyo al colectivo.