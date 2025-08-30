Ataque transfóbico contra una exposición en El Pont de Suert

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Unas pintadas con mensajes transfóbicos aparecieron esta semana en una exposición de La Biblioteca de El Pont de Suert impulsada por el Servei d’Atenció Integral para visibilizar personas referentes LGBTI+. En la cristalera que cubre la exposición aparecieron mensajes de odio y desprecio a las personas trans. A través de Instagram, Alberto Lacasta, directora general de Políticas Públicas LGTBI+ de la Generalitat, denunció los hechos y mostró su apoyo al colectivo.