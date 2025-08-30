La ANC Lleida se ofrece para acoger miembros de asambleas inactivas

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

Los secretarios nacionales de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Ponent convocaron el pasado jueves una asamblea informativa en el local de la ANC Lleida con las agrupaciones territoriales de la entidad en una decena de municipios del Segrià. La reunión pretendía resolver un problema que comparten todas ellas: tienen socios, pero carecen de personas suficientes para cubrir cargos de responsabilidad como los de coordinador, secretario y tesorero. Esta falta de liderazgo dificulta la organización de actos y conferencias, y ha llevado a la desactivación temporal de estas asambleas locales.

Ante esta situación, la ANC Lleida planteó a las asambleas territoriales de Alcoletge, Alpicat, Artesa de Lleida, Benavent, Corbins, Els Alamús, Montoliu de Lleida, Puigverd de Lleida, Vilanova de la Barca y Vilanova de Segrià la posibilidad de fusionar sus actividades con la territorial de la capital del Segrià hasta que se reactiven sus propias estructuras. Según Rosa Burrell, coordinadora de la ANC Lleida, el objetivo principal es “dar apoyo a estas asambleas para desarrollar actividades y actos en estos pueblos, además de facilitar informaciones”. La previsión es que, en caso de que la dirección de la ANC valide esta iniciativa, se comunique a los socios de las distintas asambleas territoriales.

Por su parte, Josep Maria Currià, miembro de la ANC, explicó que la falta de responsables es una realidad creciente en muchas entidades políticas y culturales en los últimos años y que esta solución permitirá “sumar recursos”. Permitirá que los miembros de las territoriales fusionadas puedan seguir participando activamente en la ANC respondiendo a requerimientos de la organización, votando decisiones y expresando sus opiniones.

Por otra parte, Burrell explicó que la ANC de Ponent prepara ya su participación en los actos de la Diada del Onze de Setembre, en la que Barcelona será el epicentro de una manifestación para exigir al Estado la independencia de Catalunya y para defender el uso del catalán en todo el territorio. Tendrá como lema Amb més motius que mai. Independencia, y contará también con movilizaciones en Girona y Tortosa.