Los Rurals detectan 28 ataques de perros a rebaños en año y medio

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los Agents Rurals han desarrollado en lo que va de año 19.000 actuaciones de prevención y control en el Alt Pirineu y Aran. De estas, 8.000, más de un 42%, han tenido lugar dentro del Parc Nacional d’Aigüestortes y en los parques naturales del Alt Pirineu y Cadí-Moixeró.

Este año se ha reforzado la vigilancia de estos espacios protegidos en toda Catalunya tras incrementar el número de efectivos del cuerpo.

Los Agents Rurals han tramitado en los primeros ocho meses del año 850 denuncias por diversas infracciones . Entre ellas destacan las derivadas de la circulación motorizada por áreas restringidas, con 350.

También preocupa el aumento de los ataques de perros a rebaños, 12 este año después de los 16 de 2024, explicó la jefa del Área Regional del Alt Pirineu de los Agents Rurals, Anna Servent, quien calificó el aumento de su frecuencia de “muy importante”. Se han intensificado las inspecciones para comprobar que los perros vayan atados, estén chipados y no molesten al entorno.