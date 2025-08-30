Tres leridanos investigados por causar un incendio forestal en Huesca

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Guardia Civil investiga a tres vecinos de Lleida y a uno de la comarca del Cinca Medio, de entre 31 y 51 años, por el uso negligente de una radial en una nave durante unas obras que acabó provocando un incendio forestal que quemó 27 hectáreas en Abiego (Huesca). Los hechos tuvieron lugar el 5 de agosto y las llamas afectaron campos de cereales y un encinar. Se les investiga por un delito de incendio forestal por imprudencia grave.