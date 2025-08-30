Un herido leve por un alud de rocas en la carretera de Alins

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un turismo chocó el jueves por la noche contra un desprendimiento de rocas en la L-510 en Alins, quedando una persona herida leve. Trànsit despejó parcialmente la vía e instaló semáforos que dan paso alternativo en la zona. Por otra parte, la carretera de acceso a la estación de Port Ainé fue ayer reabierta, quedando su uso exclusivamente para los vecinos y el personal de la estación. FGC y el ICGC siguen con los trabajos de limpieza y saneamiento en la zona.