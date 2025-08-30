Una herencia permite ampliar el local social

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Alòs de Balaguer ha dado luz verde al proyecto para la ampliación y mejora del local social, una obra que será posible gracias al legado de dos vecinas del pueblo. Mercé y Carme Guillaumet, dejaron en herencia al consistorio una casa de su propiedad.

La vivienda toca pared con pared con el local social. “Solo será preciso tirar algunos tabiques y remodelar el espacio”, explicó el alcalde, Lluís Soldevila. Esta actuación supondrá una inversión de más de 171.000 euros y permitirá habilitar un almacén y una sala contigua al actual local social.

Por otra parte, el consistorio también ha aprobado la adecuación y mejora de varias zonas urbanas con un presupuesto de 101.000 euros que se ejecutarán en los próximos meses. La inversión más elevada a la que el consistorio hará frente es la destinada a la construcción de una pista de pádel, que comportará un gasto que supera los 211.000 euros.

Más población en verano

En total, las diferentes actuaciones que prepara el ayuntamiento rondan los 500.000 euros, una inversión que se prevé financiar con subvenciones de la Generalitat a través del Plan de Obras y Servicios (PUOS) para los próximos años. Según el alcalde, Alòs multiplica su población habitual en verano, cuando llega a acoger 450 personas. Cuenta con 120 vecinos censados, pero solo 60 viven en el pueblo todo el año. “Por esto es preciso tener servicios y nuevas zonas de ocio destinadas a los visitantes”, explicó.

Restauración del castillo

Soldevila indicó que la Diputación prosigue con los trabajos de consolidación del castillo. La previsión del ente provincial es invertir 201.120 euros en la consolidación estructural de la antigua fortaleza, para dar continuidad a las obras que ha se han ido llevando a cabo en esta fortificación en varias fases y dar un paso más para su restauración y recuperación.

Se hará una excavación de los niveles de cubierta del primer piso del edificio, en torno a la base de la torre, y también se llevará a cabo otra en el entorno de la fachada de acceso. Esta intervención podría permitir localizar la entrada al edificio principal del castillo de Alòs. Los trabajos están pendientes de adjudicación, según indicaron fuentes del organismo provincial.