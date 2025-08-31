El Alt d’Enviny, en Sort, señalizado como puerto ciclista

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Alt d’Enviny, en el término municipal de Sort, se ha incorporado oficialmente a la red de puertos ciclistas señalizados del territorio gracias a la iniciativa del ciclista local Albert Sánchez. El pasado sábado, 23 de agosto, Sánchez —miembro del Club Ciclista Sort— afrontó y superó un reto de resistencia al completar 10 vueltas sin detenerse por el circuito del Batlliu de Sort. La hazaña suma un total de aproximadamente 220 kilómetros recorridos y 5.700 metros de desnivel positivo acumulado.

Con motivo del hito, y por iniciativa del mismo atleta en colaboración con el ayuntamiento de Sort, se instaló un nuevo cartel que señaliza el Alt d’Enviny como puerto ciclista, con 1.208 metros de altitud y que ya fue recorrido en anteriores ediciones de la Volta a Catalunya y de la Vuelta a Espanya.

La inauguración contó con la presencia del edil de Deportes, Lennert Jan Bervoets, así como con otros ciclistas y aficionados que quisieron acompañar a Sánchez en alguna de las vueltas de su desafío.

El edil de deportes manifestó la voluntad del consistorio de Sort de señalizar otros puertos de montaña de la zona, en coordinación con la Diputación.